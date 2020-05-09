Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Новыми памятными плитами пополнилась Аллея Героев в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Мая 2020, 11:36
Новыми памятными плитами пополнилась Аллея Героев в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В канун 9 Мая на Аллее Героев установили ещё 14 мемориальных знаков с именами участников Великой Отечественной войны - Героев Советского Союза. Обновлённую аллею посетил аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первые таблички здесь были установлены в 80-х годах. Тогда увековечили имена 20 Героев Советского Союза - воинов, ушедших на фронт только из Карагандинской области. В честь 75-летия Победы было решено собрать имена всех героев объединённой Карагандинской и Жезказганской областей за мемориальным ансамблем боевой славы «Вечный огонь».

Новые памятные тумбы сделаны по аналогии с ранее установленными. Они тоже из гранитного камня с бронзовой надписью. В течение двух месяцев над ними трудился областной Союз художников.

Всего на фронт из Карагандинской области ушло около 45 тысяч человек. На полях сражений погибли 18 тысяч. На сегодняшний день в области проживает 64 ветерана Великой Отечественной войны.

photo

photo


Карагандинская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО