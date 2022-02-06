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Новыми книгами пополнились библиотеки Каркаралинского района

6 Февраля 2022 20:15
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Новыми книгами пополнились библиотеки Каркаралинского района

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинском районе ежегодно библиотеки пополняются новыми книгами. В Центральной районной библиотеке более 35 тысяч книг и 400 экземпляров периодики. Недавно в фонд пришло ещё 423 издания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на развитие цифровизации, телевидения и наличия у читателей современных гаджетов, мы стараемся погрузить их в мир книги. Ведь сам процесс чтения настоящей, бумажной книги не сравнить с чтением с электронных гаджетов. Для популяризации чтения мы проводим различные конкурсы, тематические встречи, презентации. Нам помогают учителя, которые разбирают произведения на занятиях и внеклассных мероприятиях по программе «Читающая школа», – рассказала директор Центральной библиотечной системы Каркаралинского района Багдат Бейсенова.

Любовь к чтению подрастающему поколению старается привить и учитель средней школы села Коктас Айша Хуатайкызы. Она систематически приводит своих учеников в сельскую библиотеку, где рассказывает им о новинках и помогает выбрать книгу для чтения. Позже прочитанные произведения школьники обсуждают на классных часах.

«В сельскую библиотеку тоже приходят новые книги. К примеру, недавно она получила более 170 экземпляров детской и подростковой литературы на казахском и русском языках, в том числе сборник хроник приключений юного волшебника Гарри Поттера, книгу «Чародеи». Дети с удовольствием берут их в библиотеке и читают», – отметила педагог.

Напомним, двумя миллионами экземпляров художественной литературы пополнился фонд школьных библиотек Казахстана с начала учебного года.

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#Карагандинская область   #Образование   #Регионы   #Общество   #Молодежь   #МОН   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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