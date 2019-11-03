+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 6 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новыми именами пополнилась Доска почета шахтерской славы в Экибастузе

3 Ноября 2019 02:11
Поделиться:
Новыми именами пополнилась Доска почета шахтерской славы в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Доску почёта шахтёрской славы Экибастуза внесены 640 фамилий достойных горняков, прежде таких было 320, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рады продолжать эту традицию и отмечать заслуженных горняков, внёсших неоценимый вклад в развитие угольной промышленности», - сказал аким Экибастуза Ержан Иманзаипов на открытии Доски почёта шахтёрской славы в новом виде.

Заместитель генерального директора ТОО «Богатырь Комир» Мирхат Мусанап добавил, что предприятие с радостью поддержало идею акимата и будет продолжать эту традицию. «Доска почёта установлена при спонсорской поддержке ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Вершина», - добавили в пресс-службе акимата Экибастуза. Аллея шахтёрской славы была создана 15 лет назад в парке культуры и отдыха «Шахтёр».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, Общество,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив