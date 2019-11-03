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01.11.2019 23:35
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01.11.2019 22:37
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01.11.2019 21:55
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01.11.2019 21:00
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01.11.2019 20:35
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Новыми именами пополнилась Доска почета шахтерской славы в Экибастузе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Доску почёта шахтёрской славы Экибастуза внесены 640 фамилий достойных горняков, прежде таких было 320, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы рады продолжать эту традицию и отмечать заслуженных горняков, внёсших неоценимый вклад в развитие угольной промышленности», - сказал аким Экибастуза Ержан Иманзаипов на открытии Доски почёта шахтёрской славы в новом виде.
Заместитель генерального директора ТОО «Богатырь Комир» Мирхат Мусанап добавил, что предприятие с радостью поддержало идею акимата и будет продолжать эту традицию. «Доска почёта установлена при спонсорской поддержке ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Вершина», - добавили в пресс-службе акимата Экибастуза. Аллея шахтёрской славы была создана 15 лет назад в парке культуры и отдыха «Шахтёр».
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