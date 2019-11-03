Новыми именами пополнилась Доска почета шахтерской славы в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Доску почёта шахтёрской славы Экибастуза внесены 640 фамилий достойных горняков, прежде таких было 320, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рады продолжать эту традицию и отмечать заслуженных горняков, внёсших неоценимый вклад в развитие угольной промышленности», - сказал аким Экибастуза Ержан Иманзаипов на открытии Доски почёта шахтёрской славы в новом виде.

Заместитель генерального директора ТОО «Богатырь Комир» Мирхат Мусанап добавил, что предприятие с радостью поддержало идею акимата и будет продолжать эту традицию. «Доска почёта установлена при спонсорской поддержке ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Вершина», - добавили в пресс-службе акимата Экибастуза. Аллея шахтёрской славы была создана 15 лет назад в парке культуры и отдыха «Шахтёр».