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Новыми функциями предлагают наделить Национальный центр государственной научно-технической экспертизы

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
2 Декабря 2020, 13:30
Новыми функциями предлагают наделить Национальный центр государственной научно-технической экспертизы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила депутат Джамиля Нурманбетова, выступившая с докладом, законопроект инициирован группой депутатов Парламента и внесен на рассмотрение палаты 24 апреля. Его целью является совершенствование законодательства в сфере научной, научно-технической деятельности и коммерциализации её результатов.

«Законопроектом предусматривается следующее. Первое – расширяются функции национальных научных советов в части финансирования из государственного бюджета проектов коммерциализации. Второе – для прозрачности конкурсных процедур предлагается Национальный центр государственной научно-технической экспертизы наделить новыми функциями по: формированию и отправке в национальные научные советы ранжированного списка научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации; оценке результатов и осуществлению мониторинга результативности выполненных проектов коммерциализации.

Третье – в целях открытости деятельности национальных научных советов информация об их членах будет размещена на сайте Национального центра государственной научно-технической экспертизы», – сказала Д. Нурманбетова.

Также, по ее словам, законопроектом предусматриваются меры материального поощрения лучших научных работников путем присвоения им звания «Лучший научный работник» и государственного гранта в размере 2000 МРП. В конкурсе на грантовое финансирование будут участвовать только аккредитованные субъекты научной и научно-технической деятельности. Решения национальных научных советов о финансировании предусматривается осуществлять путем открытого голосования и только в пределах сумм, утвержденных в бюджете.


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