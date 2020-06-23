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Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

23 Июня 2020 14:04
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Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах. Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.

Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов.

Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно- технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием «Рособоронэкспорт», отметили в ведомстве.


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#Транспорт   #Силовые структуры  
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