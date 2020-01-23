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Новыми автобусами пополнился муниципальный автопарк Алматы

23 Января 2020 10:07
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Новыми автобусами пополнился муниципальный автопарк Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Муниципальный автобусный парк Алматыэлектротранс снова пополнился партией новых автобусов Zhongtong, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже с сегодняшнего дня они выйдут на улицы города. По многочисленным просьбам, на 120 и 120А маршрутах обновлен парк на 100%. 30 плановых единиц будут курсировать по маршруту, и еще 6 автобусов в резерве», - сообщили в акимате.

После государственной регистрации и установки оборудования «Онай» автобусы готовы к работе.

Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением ⠀

Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.

На прошлой неделе автопарк также пополнился новыми автобусами, которые уже вышли на рейсы.

Прошлым летом аким города говорил, что необходимо минимум 2100 автобусов по городу. На тот момент в наличии их было 1600.


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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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