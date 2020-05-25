Новым способом проверяют документы в пограничных пунктах контроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пограничных пунктах контроля документы проверяются новым малоконтактным способом. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, из 51 автомобильного пункта пропуска временно закрыто 20 пунктов пропуска. На казахстанско-китайской границе - 3 пункта пропуска, на казахстанско-российской госгранице - 10 пунктов пропуска, на казахстанско-узбекской границе - 2 пункта пропуска, на казахстанско-киргизской границе - 5 пунктов. На сегодняшний день пересечение границы иностранцами и казахстанцами ограничено. Это должны все понимать. При этом, граждане РК могут беспрепятственно возвратиться на территорию страны. А иностранцы, которые находились до момента введения карантинных ограничений могут выехать из Казахстана», - сообщил заместитель начальника департамента пограничного контроля Олег Кисенко в ходе онлайн-брифинга ведомства.

Он отметил, что в пунктах пропуска для граждан с признаками заболевания выделены отдельные направления.

«В целях недопущения рисков, мы разработали новый малоконтактный способ проверки документов. Он на сегодняшний день используется в пункте пропуска. С использованием малоконтакного способа обеспечена надежность контроля, с другой, мы не допустили инфицирование личного состава. Эта практика будет продолжаться», - добавил заместитель начальника департамента пограничного контроля.