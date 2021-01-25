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Новым руководителем молодежного крыла «Nur Otan» избран Нуржан Жетписбаев

25 Января 2021, 11:58
Новым руководителем молодежного крыла «Nur Otan» избран Нуржан Жетписбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в ходе заседания Центрального совета «Jas Otan» новым руководителем молодежного крыла «Nur Otan» избран Нуржан Жетписбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека.

«Сегодня «Jas Otan» - это не просто молодежная организация с 20-летней историей, а крупнейшее объединение, консолидирующее в своих рядах более 100 тысяч активных казахстанцев в возрасте до 35 лет, с развитой региональной инфраструктурой, корпусом депутатов в законодательном и представительных органах всех уровней», - обозначил Бауыржан Байбек.

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По его словам, на этих выборах «Nur Otan» системно поддержал молодежь, представители которой наряду с членами штабов активно агитировали и принимали участие практически во всех предвыборных мероприятиях.

«По итогам выборов благодаря установленной Елбасы квоте число молодых депутатов от нашей партии на всех уровнях маслихатов увеличилось в 3 раза, с 7 до 23%. Так, из 2 701 депутата-нуротановца 616 являются представителями молодежи. Именно они будут представлять интересы более 6 миллионов молодых казахстанцев», - заверил он.

Б. Байбек напомнил, что на недавнем Съезде «Jas Otan» с участием Елбасы была принята 5-летняя Программа «Жастар - Отанға». Запланировано 100 конкретных мер по поддержке молодежи. Среди них - создание социальных лифтов и реализация молодежных инициатив, вопросы трудоустройства и повышения качества образования, а также многое другое.

«Перед новым руководством «Jas Otan» и молодым депутатским корпусом стоит задача по эффективной реализации данной программы.

В первую очередь, необходимо утвердить республиканскую и 216 региональных дорожных карт с определением ответственных за каждое направление программы.

Отдельная задача - это реализация поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке нового закона «О молодежной политике». Наши молодые депутаты совместно с «Jas Otan» должны при поддержке партии активно подключиться к этой работе, вовлечь молодежь, организовав широкое обсуждение в том числе в экспертных кругах.

Уверен, что новое руководство «Jas Otan» и наши молодые депутаты сумеют выполнить стоящие перед ними задачи. Преодолев испытания, победим вместе!» - заключил зампред «Nur Otan».

По информации пресс-службы партии, Нуржан Жетписбаев более 10 лет проработал в системе «Jas Otan», из них 6 лет - председателем Карагандинского областного филиала. Возглавлял управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области. До настоящего времени был заместителем акима города Темиртау по социальным вопросам. Является лауреатом государственной молодежной премии «Дарын».


Нур Отан   Назначения   Политические партии   Молодежь  
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