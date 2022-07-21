21 Июля 2022 23:23

Новым президентом Индии стала Драупади Мурму

НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Новым, 15-м президентом Индии в четверг объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно последней информации, которую предоставили журналистам в парламенте, общее количество подсчитанных голосов составляет 3 219 с общей стоимостью 838 839, из которых Мурму получает 2 161 голос стоимостью 577 777, а ее конкурент от оппозиции Яшвант Синха - 1 058 голосов стоимостью 261 062. Согласно системе подсчета голосов в стране, голос каждого выборщика имеет различную «стоимость» в зависимости от численности населения штата, который он представляет: от 208 в Уттар-Прадеше (самый населенный штат) до семи в малонаселенном Сиккиме.

Мурму становится второй женщиной-президентом республики (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым главой государства из так называемых списочных племен. Кроме того, она станет первым президентом Индии, родившимся в «свободной стране», то есть после обретения независимости от британцев в 1947 году.

Избранная президент примет присягу 25 июля. Срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда истекает 24 июля.

Мурму (родилась 20 июня 1958 года) - бывшая губернатор штата Джаркханд. Она является выходцем из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). Мурму дали имя в честь царицы Драупади - главной героини древнего эпоса Махабхарата.

Президент Индии считается символом нации, он является главой государства и верховным главнокомандующим. Однако реальная власть в стране принадлежит премьер-министру. Президент в основном выполняет представительские функции и формально утверждает правительство. Главная задача «первого и главного гражданина» республики – «защищать конституцию и законодательство страны».

Президент Индии избирается на срок пять лет. Конституция страны разрешает одному человеку занимать высший государственный пост несколько сроков. Первый президент Индии Раджендра Прасад находился у власти два срока (1950-1962), однако затем в политической элите сложилась традиция занимать пост главы государства только один раз.





Фото: © EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI



