Новым президентом ФК «Ордабасы» стал чемпион мира по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня официально назначен и представлен команде новый президент «Ордабасы». Им стал Нуржан Катаев, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Бывший президент клуба Бахтияр Байсеитов будет назначен на должность финансового директора.

Нуржан Катаев родился в 1983 году в Толебийском районе ЮКО. Образование - высшее.

Свою трудовую деятельность начал в 2003 году спортивным инструктором в дирекции «Национальные штатные команды и спортивный резерв». В 2009-2012 годах работал аналитиком, затем главным аналитиком в финансово-хозяйственном отделе канцелярии премьер-министра Казахстана. С 2013 года - главный аналитик в юридическом департаменте агентства по защите конкуренции РК. В 2014 году - главный аналитик департамента стратегического развития агентства спорта и физической культуры. А с 2014 года работал главным аналитиком в комитете спорта и физкультуры Министерства культуры и спорта РК. В 2015-2016 годах начальник отдела спорта и физкультуры города Шымкент.

Чемпион мира по вольной борьбе. Является чемпионом мира среди молодежи. Неоднократный победитель Азии и Казахстана. Мастер спорта международного класса. Заслуженный тренер РК. Почетный гражданин Толебийского района.