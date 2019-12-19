Новым оборудованием планируют оснастить строительные колледжи в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов призвал бизнесменов оснастить строительные колледжи региона необходимым оборудованием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

На заседании областного акимата руководитель областного управления образования Сайрангүл Жумадилова сообщила, что специальной комиссией будут отобраны 10 базовых колледжей, где готовят специалистов в сфере сельского хозяйства, строительства, техники и энергетики.

«В настоящее время область нуждается в квалифицированных специалистах строительной отрасли. Отмечу, что на базе Семипалатинского строительного колледжа необходимо создать соответствующие условия для повышения квалификации специалистов-строителей и обеспечить их необходимым оборудованием и техникой», – сказал во время заседания Даниал Ахметов.





Кроме того, глава региона отметил, что руководителям строительных фирм совместно с управлением образования необходимо проработать вопрос оснащения колледжей, в которых обучаются студенты строительных специальностей, необходимым оборудованием.

К слову, в этом году из местного бюджета на открытие центров компетенции в 3 колледжах региона было выделено 437 млн. тенге. В следующем году в данных центрах будут обучаться более 1400 студентов по 13 специальностям.





Фото: пресс-служба акима ВКО