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Новым оборудованием планируют оснастить строительные колледжи в ВКО

19 Декабря 2019 09:26
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Новым оборудованием планируют оснастить строительные колледжи в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов призвал бизнесменов оснастить строительные колледжи региона необходимым оборудованием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

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На заседании областного акимата руководитель областного управления образования Сайрангүл Жумадилова сообщила, что специальной комиссией будут отобраны 10 базовых колледжей, где готовят специалистов в сфере сельского хозяйства, строительства, техники и энергетики.

«В настоящее время область нуждается в квалифицированных специалистах строительной отрасли. Отмечу, что на базе Семипалатинского строительного колледжа необходимо создать соответствующие условия для повышения квалификации специалистов-строителей и обеспечить их необходимым оборудованием и техникой», – сказал во время заседания Даниал Ахметов.


Кроме того, глава региона отметил, что руководителям строительных фирм совместно с управлением образования необходимо проработать вопрос оснащения колледжей, в которых обучаются студенты строительных специальностей, необходимым оборудованием.

К слову, в этом году из местного бюджета на открытие центров компетенции в 3 колледжах региона было выделено 437 млн. тенге. В следующем году в данных центрах будут обучаться более 1400 студентов по 13 специальностям.


Фото: пресс-служба акима ВКО

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Акимат,
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Орал Ерланулы

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