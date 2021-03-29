Новым главой АО «ФНБ «Самрук-Қазына» стал Алмасадам Саткалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» нового председателя правления Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава Правительства поблагодарил прежнего председателя правления фонда Ахметжана Есимова за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Казахстан и эффективную работу на различных государственных постах за годы Независимости. Премьер-Министр отметил успешное решение А. Есимовым задач по трансформации и модернизации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», повышению его роли в диверсификации и развитии казахстанской экономики.

Представляя нового главу фонда Алмасадама Саткалиева, Аскар Мамин отметил его большой опыт работы в сфере энергетики и системе АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

«Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили перед Фондом «Самрук-Қазына» важные задачи по созданию благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики путем развития топливно-энергетического сектора, инфраструктуры, транспортно-логистического и индустриального потенциала страны, привлечения инвестиций и поддержки отечественных товаропроизводителей», — сказал А. Мамин.

Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Механик, математик-прикладник», Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

В 1997-2001 годах работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

В 2001-2006 годы занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC». В 2006-2007 годах являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

В январе 2007 года назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». В 2008-2009 годы — первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», в 2009-2011 годы — президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

В 2011 году назначен управляющим директором АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в 2011-2018 годы — председатель совета директоров, председатель правления АО «Самрук-Энерго». С 2018 года по настоящее время — управляющий директор по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Ранее сообщалось, что Елбасы поблагодарил Ахметжана Есимова за плодотворную деятельность на посту председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».



