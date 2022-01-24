Новый мировой рекорд по стритлифтингу установил спортсмен из Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ильдар Ягьяев из Мангистауской области стал чемпионом по подтягиванию на турнике на чемпионате мира, который состоялся в Хельсинки. Он уже шестой год удерживает титул лучшего в мире. Спотсмен также является победителем проекта «100 новых имен Казахстана», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ильдар Ягьяев подтянулся с весом 96,5 кг, установив тем самым новый мировой рекорд. Ильдар Ягьяев, являющийся президентом Федерации стритворкаута и стритлифтинга Мангистауской области, поделился планами развития данного вида спорта в регионе.

«Наша основная цель - популяризация стритворкаута и стритлифтинга в регионе. С этой целью мы с командой регулярно проводим бесплатные тренировки и различные мероприятия для спортсменов. Теперьпланируем найти спонсора и построить у побережья Каспийского моря тренировочную площадку, такую как масл-бич в Лос-Анджелесе», - сказал президент Федерации стритворкаута и стритлифтинга Мангистауской области Ильдар Ягьяев.

Отмечается, что участниками чемпионата мира по подтягиваниям стали свыше 200 атлетов более чем из 20 стран мира. Борьба проходила в шести весовых категориях. Общий призовой фонд составил 10 000 долларов США.

Напомним, около 1425 медалей за год завоевали мангистауские спортсмены.