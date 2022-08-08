8 Августа 2022 12:49

Новых заместителей начальников назначили в девяти ДП Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В девяти департаментах полиции Казахстана назначены новые заместители начальников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В департаментах полиции Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областях, а также города Алматы и в управлении полиции Уральска назначены новые заместители начальников и начальник подразделения.

Перед назначением министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов провел личное собеседование с каждым кандидатом.

В тот же день он подписал приказ, которым назначены на должности:

– первого заместителя начальника ДП области Абай Берик Амангельды из ДП Атырауской области;

– заместителя начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков из ДП Восточно-Казахстанской области;

– заместителя начальника ДП области Абай Елдос Закимов из ДП Восточно-Казахстанской области;

– заместителя начальника ДП города Алматы Дидар Аханов, работавшего ранее начальником районного управления полиции этого подразделения;

– первого заместителя начальника ДП Атырауской области Абдигани Сейдуалиев из ДП Туркестанской области;

– заместителя начальника ДП Жамбылской области Нургали Касенов из центрального аппарата МВД;

– первого заместителя начальника ДП области Жетысу Жасулан Байкенов из ДП центрального аппарата МВД;

– начальника Управления полиции города Уральска ДП Западно-Казахстанской области Сагиндик Аяганов из ДП города Алматы;

– первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк из центрального аппарата МВД;

– первого заместителя начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев из центрального аппарата МВД;

– заместителя начальника ДП Туркестанской области Меруерт Абдыкадыркызы, работавшую ранее начальником управления этого подразделения;

– первого заместителя начальника ДП области Улытау Мурат Алтаев из ДП города Шымкент.

«Ротация сотрудников положительно повлияет на эффективность работы правоохранительных органов, способствует пересмотру решения проблем под другим углом. Этот способ работы с персоналом повышает производительность и помогает наращивать обороты. Новые профессиональные обязанности помогают улучшить опыт и раскрыть скрытый потенциал», – сказал глава МВД.

























