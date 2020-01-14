Новых судей представили в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании в Северо-Казахстанском областном суде представили судей, назначенных Указом Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, судьей суда №2 города Петропавловска назначен Канат Альжанов, ранее занимавший должность председателя Уалихановского районного суда. Судьями этого же суда назначены Улан Абдрахманов, Анар Маманова и Рустем Умаров.

Должность судьи Кызылжарского районного суда занял Казбек Сагадиев, судьи суда района М. Жумабаева - Мирас Нагайбаев.

Председатель районного суда №2 Айыртауского района Қанат Әбубәкір освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Келесского районного суда Туркестанской области.

«Вновь назначенные судьи приняли присягу, председатель Северо-Казахстанского областного суда Ерлан Айтжанов вручил им кодексы судейской этики, пожелал успешной работы, быть верными долгу и осуществлять правосудие во благо защиты законных интересов граждан и юридических лиц», - отметили в пресс-службе.



