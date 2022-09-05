Новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили 197 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Казахстане выявили 197 новых случаев заражения COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Нур-Султане – 57,

в городе Алматы – 25,

в городе Шымкенте – 1,

в Абайской области – 1,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 5,

в Жетысуской области – 1,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 31,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 3,

в Туркестанской области – 1,

в Улытауской области – 1.

«Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 109 случаев», - говорится в публикации Telegram-канала Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК. ⠀

Ранее сообщалось , что девять пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии.