Новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили 197 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Казахстане выявили 197 новых случаев заражения COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Нур-Султане – 57,
в городе Алматы – 25,
в городе Шымкенте – 1,
в Абайской области – 1,
в Акмолинской области – 20,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 5,
в Жетысуской области – 1,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 31,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 3,
в Туркестанской области – 1,
в Улытауской области – 1.
«Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 109 случаев», - говорится в публикации Telegram-канала Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК. ⠀
Ранее сообщалось , что девять пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии.