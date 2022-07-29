Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3095 в Казахстане
29 Июля 2022 08:29

Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3095 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов :

в городе Нур-Султан – 918,

в городе Алматы – 694,

в городе Шымкент – 78,

в Акмолинской области – 119,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 101,

Жетысуской области - 129,

в Атырауской области – 76,

в ВКО – 25,

в Абайской области - 55,

в Жамбылской области – 121,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области - 35,

в Костанайской области – 55,

в Кызылординской области – 63,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 67,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 344 360 случая.


Новости по теме
Свыше 24 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
Около 141 тыс. кормящих женщин полностью привились против коронавируса в РК
Более 1570 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Читайте также
Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
Восемь человек погибли в результате наводнения в штате Кентукки
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив