29 Июля 2022 08:29

Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3095 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов :

в городе Нур-Султан – 918,

в городе Алматы – 694,

в городе Шымкент – 78,

в Акмолинской области – 119,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 101,

Жетысуской области - 129,

в Атырауской области – 76,

в ВКО – 25,

в Абайской области - 55,

в Жамбылской области – 121,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области - 35,

в Костанайской области – 55,

в Кызылординской области – 63,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 67,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 344 360 случая.