Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3095 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов :
в городе Нур-Султан – 918,
в городе Алматы – 694,
в городе Шымкент – 78,
в Акмолинской области – 119,
в Актюбинской области – 47,
в Алматинской области – 101,
Жетысуской области - 129,
в Атырауской области – 76,
в ВКО – 25,
в Абайской области - 55,
в Жамбылской области – 121,
в ЗКО – 87,
в Карагандинской области – 327,
в Улытауской области - 35,
в Костанайской области – 55,
в Кызылординской области – 63,
в Мангистауской области – 36,
в Павлодарской области – 67,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 344 360 случая.