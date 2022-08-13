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Новых случаев КВИ за прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 452 в Казахстане
13 Августа 2022 08:25

Новых случаев КВИ за прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 452 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 375 тыс. 729 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 302,

в городе Алматы – 156,

в городе Шымкент – 16,

в Абайской области – 21,

в Акмолинской области – 99,

в Актюбинской области – 34,

в Алматинской области – 23,

в Жетысуской области – 38,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 41,

в Жамбылской области – 27,

в ЗКО – 111,

в Карагандинской области – 193,

в Улытауской области – 12,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 30,

в Мангистауской области – 43,

в Павлодарской области – 110,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 5.


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