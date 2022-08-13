Новых случаев КВИ за прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 452 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 млн 375 тыс. 729 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 302,
в городе Алматы – 156,
в городе Шымкент – 16,
в Абайской области – 21,
в Акмолинской области – 99,
в Актюбинской области – 34,
в Алматинской области – 23,
в Жетысуской области – 38,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 41,
в Жамбылской области – 27,
в ЗКО – 111,
в Карагандинской области – 193,
в Улытауской области – 12,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 30,
в Мангистауской области – 43,
в Павлодарской области – 110,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 5.