Новых руководителей управлений и территориального департамента назначили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов поздравил вновь назначенных руководителей управлений и территориального департамента и выразил уверенность, что они справятся с целями и задачами на новом посту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном аппаратном совещании глава региона представил новых руководителей государственных органов», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

Мурат Кабылжапарович Хамитов назначен руководителем управления земельных отношений Павлодарской области. Мурат Хамитов родился в 1963 году. Окончил Свердловский юридический институт ордена Трудового Красного Знамени им. Р. Руденко, Казахстанский инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в Службе внутренних дел Павлодарского облисполкома. С 1990 по 2018 годы работал в прокуратуре Павлодарской области. С 2018 года занимал различные руководящие должности в государственных органах региона. До назначения на эту должность работал руководителем отдела оказания государственных услуг и правовой работы управления земельных отношений Павлодарской области.

По данным акимата области, управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области возглавил Медет Алпысбайұлы Тауасқан. Медет Тауасқан, 1986 года рождения, окончил Павлодарский государственный педагогический институт по специальности казахский язык и литература. С 2008 по 2018 год работал на различных должностях досугового центра Успенского района. С 2018 по 2019 год возглавлял отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района. До назначения на эту должность с 2021 года работал заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

«Также приказом руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК руководителем департамента экологии по Павлодарской области назначен Канат Жантуяқулы Мусапарбеков», - добавили в акимате.

Канат Жантуякулы родился в 1963 году, окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахский государственный экономический университет по специальности экономика и управление производством. В разные годы работал на различных должностях на государственной службе. До нынешнего назначения возглавлял департамент экологии по Карагандинской области.

Асаин Байханов поздравил вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они справятся с целями и задачами на новом посту.

Фото Валерия Бугаева.