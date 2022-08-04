Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области
4 Августа 2022 16:00

Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков в ходе рабочего визита в город Семей представил личному составу и начальникам районных подразделений новое руководство департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК, начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области назначен полковник Шапагатов Манарбек Каиргельдинович, заместителем начальника департамента – полковник гражданской защиты Штыкель Алексей Владимирович, заместителем начальника департамента – подполковник Ахметов Султан Мырзабекович.

Шапагатов Манарбек Каиргельдинович родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области.

В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года. Служебную деятельность начал инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях.

С 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Алексей Штыкель ранее занимал должность начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Султан Ахметов ранее занимал должность заместителя начальника управления по чрезвычайным ситуациям г. Жезказган ДЧС Карагандинской области.


Фото: gov.kz


Новости по теме
Назначен заместитель прокурора Атырауской области
Общую протяженность дорог подсчитали в Абайской области
Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
Читайте также
Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
Назначен заместитель прокурора Атырауской области
ЦИК РК зарегистрировала 18 кандидатов в депутаты Сената Парламента от новых областей
Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее
Общую протяженность дорог подсчитали в Абайской области
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
Популярное
1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
5 Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив