4 Августа 2022 16:00

Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков в ходе рабочего визита в город Семей представил личному составу и начальникам районных подразделений новое руководство департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК, начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области назначен полковник Шапагатов Манарбек Каиргельдинович, заместителем начальника департамента – полковник гражданской защиты Штыкель Алексей Владимирович, заместителем начальника департамента – подполковник Ахметов Султан Мырзабекович.

Шапагатов Манарбек Каиргельдинович родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области.

В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года. Служебную деятельность начал инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях.

С 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Алексей Штыкель ранее занимал должность начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Султан Ахметов ранее занимал должность заместителя начальника управления по чрезвычайным ситуациям г. Жезказган ДЧС Карагандинской области.

Фото: gov.kz