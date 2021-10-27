Новых руководителей госорганов назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата представил новых руководителей управления строительства, архитектуры и градостроительства и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Должность руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства занял Кайролла Галеев. До настоящего назначения он работал заместителем руководителя указанного управления.

К. Галееву 54 года. Он окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик, Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал с работы электриком третьего разряда.

В 2006-2009 годах был начальником отдела автомобильных дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска». В 2009-2010 годах – заместителем начальника городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С 2012-го по 2020-й годы работал заместителем акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам.

Бывшего руководителя управления Серика Мухамедиева в октябре назначили акимом района им. Г. Мусрепова.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства возглавил 37-летний Бахыт Ильясов.

Он окончил Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева по специальности «строительство». До настоящего назначения работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.