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Новых приезжих жителей Астаны стало вдвое меньше

24 Июля 2018 17:16 469
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Новых приезжих жителей Астаны стало вдвое меньше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новых приезжих жителей Астаны уменьшилось вполовину с начала текущего года по сравнению с тем же периодом предыдущего. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«По данным департамента статистики, в январе-мае 2018 года в столицу прибыло 35 370, выбыло 30 981 человек. В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года число прибывших в город Астану уменьшилось на 49,5%, число выбывших из города - на 37,5%. Основной миграционный обмен города происходит за счет межрегиональной миграции: прибывшие за январь-май 2018 года составляют 21 322 человека, выбывшие - 16 424 человека», - говорится в официальном сообщении.

По информации департамента статистики, в миграционном приросте населения столицы доля прибывших из Акмолинской области составляет 19,4%, Южно-Казахстанской - 14,2%, Карагандинской - 9,8%, Восточно-Казахстанской - 8,9%, города Алматы - 8,2%, из других областей - 39,5%.

Кроме того, сообщается, что Астана имеет положительное сальдо миграции с такими странами СНГ, как Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан. С другими странами положительное сальдо миграции населения, в основном, сложилось с Грузией, Великобританией, ОАЭ, США, Саудовской Аравией, Испанией, Чешской Республикой, Китаем, Японией, Литвой, Турцией, Республикой Корея, Малайзией и Монголией.

«В структуре мигрантов по национальностям наибольший удельный вес занимают казахи - 89,4% от общего числа прибывших и 86,6% от числа выбывших. Среди прибывших и выбывших доля русских составляет 5,5% и 7%, украинцев - 0,8% и 1%, узбеков - 0,6% и 1,3%, татар - 0,8% и 0,7%, немцев - 0,5% и 0,7%, других национальностей - 2,4% и 2,7% соответственно», - заключили в ведомстве.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Статистика,
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Автор:

Дамир Байманов

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