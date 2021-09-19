Новых почетных граждан поздравили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в День города состоялась торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что в День города отмечаются заслуги горожан, внесших в его становление и рост особый вклад.

Известные общественные и политические деятели, работники науки и образования, медицины и культуры, кино и литературы служат обществу, активно участвуют в развитии мегаполиса.

Представители различных сфер общественно-политической жизни города удостоены звания «Почетный гражданин города». Аким Алматы от имени горожан выразил им благодарность и признательность за труд.

«Вы служите примером для всех нас и достойны самых высоких наград и признания. От имени горожан и себя лично выражаю благодарность за самоотверженный труд и желаю процветания!» - сказал Б. Сагинтаев.

Звания «Почетный гражданин города» удостоены: общественный и госдеятель Темирхан Досмухамбетов, известный музыковед профессор, член Союза композиторов Республики Казахстан и Союза музыкальных деятелей Республики Казахстан Юрий Петрович Аравин; академик, заслуженный архитектор Казахской ССР, член Союза архитекторов Казахстана Тохтар Ералиев; председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак», член Координационного совета по вопросам инвалидов при акиме города Ляззат Калтаева; Народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжан.



