18 Мая 2022 09:15

Новых начальников полиции назначили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначили новых заместителей начальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Руководству МВД лично представили кандидатов на данные должности.

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова назначены:

– на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области Сапар Бауыржан;

– на должность заместителя начальника ДП на транспорте Ерлан Жалмагамбет;

– на должность начальника Управления полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан Алибек Кужахметов;

– на должность начальника Управления полиции района «Байконур» ДП города Нур-Султан Марат Абиров.

Такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.



