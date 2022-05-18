Новых начальников полиции назначили в МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначили новых заместителей начальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.
Руководству МВД лично представили кандидатов на данные должности.
Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова назначены:
– на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области Сапар Бауыржан;
– на должность заместителя начальника ДП на транспорте Ерлан Жалмагамбет;
– на должность начальника Управления полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан Алибек Кужахметов;
– на должность начальника Управления полиции района «Байконур» ДП города Нур-Султан Марат Абиров.
Такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.