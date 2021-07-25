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Новых акимов выберут в 71 населенном пункте Алматинской области
25 Июля 2021 08:07
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 07.00 в Алматинской области стартовали выборы акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В ходе брифинга на информационной площадке JETISÝ MEDIA член Алматинской областной избирательной комиссии Кахарман Жаксылык сообщил о начале выборов. По его словам, избирательная кампания будет проходить в 71 округе Жетсыу.
«На сегодняшний день официально зарегистрированы 235 кандидатов, наибольшее количество которых в Талгарском районе. За одно место борются шесть претендентов. В целом, по области новые акимы появятся в 71 населенном пункте», - сказал Кахарман Жаксылык.
В 22.00 по времени столицы будут представлены предварительные итоги голосования.
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