Новых акимов выберут в 71 населенном пункте Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 07.00 в Алматинской области стартовали выборы акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга на информационной площадке JETISÝ MEDIA член Алматинской областной избирательной комиссии Кахарман Жаксылык сообщил о начале выборов. По его словам, избирательная кампания будет проходить в 71 округе Жетсыу.

«На сегодняшний день официально зарегистрированы 235 кандидатов, наибольшее количество которых в Талгарском районе. За одно место борются шесть претендентов. В целом, по области новые акимы появятся в 71 населенном пункте», - сказал Кахарман Жаксылык.

В 22.00 по времени столицы будут представлены предварительные итоги голосования.



