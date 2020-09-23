Новые зенитные установки испытали на полигоне в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Спасске Карагандинской области испытали в действии зенитные установки отечественной сборки ЗУ-23-2. На полигоне провели практические стрельбы с использованием нового оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отечественных предприятиях модернизировали установки. Их особенностью является размещение переносного зенитно-ракетного комплекса типа «Игла». Перед зенитчиками была поставлена задача - поразить воздушные цели на расстоянии 800-1200 метров.

По словам заместителя командира части по боевой подготовке подполковника Нуржана Сулейменова, испытания прошли успешно.

«Во время практических занятий шёл дождь с сильным ветром и градом. Но погодные условия не повлияли на качество проводимых боевых стрельб», - отметил он.