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    17:26, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Новые заводы и автосалоны откроют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют открыть новые производства в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления экономики Куанышбека Калижанова, в области рассчитывают до конца года запустить два крупных завода и два автосалона KIA и Aster.

    «Срок реализации проекта строительства завода по производству древесно-стружечных плит ТОО «Сапа Инвест Плюс» - четвертый квартал. Ведутся строительно-монтажные работы, завершено строительство первого корпуса. Маслоэкстракционный завод ТОО «Масло-Дел» после запуска станет крупнейшим по переработке масличных в Центральной Азии. Реализация проекта даст возможность довести мощности переработки выращенных в нашем регионе масличных культур до 90%. Особенностью производства является производство жмыха и шрота. Сейчас ведется строительство пункта приема зерна, цеха экстракции, маслобакового хранилища, маслоналивной станции, цеха подготовки семян и прессования», - проинформировал К.Калижанов.

    Он добавил, что всего в рамках Комплексного плана до 2025-го года по инвестиционным проектам планируется вложить более 381 млрд тенге. Из них 29 млрд тенге инвестировали в прошлом году. В области освоили производство вагонов-термосов, в том числе новый вид с повышенной грузоподъемностью, запустили фабрику бумажной продукции, производство автоклавных газоблоков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика
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