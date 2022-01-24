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Новые запреты для непривитых от коронавируса вступают в силу во Франции

24 Января 2022 14:54
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Новые запреты для непривитых от коронавируса вступают в силу во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция с понедельника ужесточает ограничения для непривитых от коронавируса. На смену «санитарному» пропуску приходит пропуск «вакцинный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

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На практике это означает, что только прошедшие полный курс вакцинации (включая бустерную дозу) и недавно переболевшие COVID-19 могут посещать рестораны, бары, кинотеатры, спортивные центры, развлекательные комплексы, библиотеки, дискотеки, салоны красоты и образовательные учреждения.

Без прививочного пропуска запрещено проходить даже в крупные торговые центры. Куаркод необходим пассажирам в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах. Уехать в другой регион без свидетельства о вакцинации можно только при наличии особых оснований, например, для присутствия на похоронах члена семьи.

Ранее непривитые жители Франции могли сдать отрицательный ПЦР или антигенный тест, чтобы в течение 24 часов посещать общественные места. Ужесточение этих правил премьер-министр Жан Кастекс объяснил заботой о здоровье сограждан. «Недопустимо, чтобы нежелание нескольких миллионов французов вакцинироваться подвергало риску жизнь всей страны», — заявлял он.

Одновременно правительство анонсировало смягчение некоторых санитарных мер, в частности, со 2 февраля отменяется обязательное ношение масок в Париже, Лионе и других городах, где действовало это правило.


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#Франция   #Коронавирус в мире  
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