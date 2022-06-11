11 Июня 2022 13:23

Новые задачи требуют нового качества госаппарата - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам магистратуры и докторантуры Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Обращаясь к выпускникам ВУЗа, Председатель Сената отметил, что они завершают обучение в очень ответственный и важный для нашего государства период.

«Конституционная реформа закладывает фундамент для Нового Казахстана. В нем социальная справедливость будет главной ценностью. И такой Казахстан предстоит строить прежде всего молодым людям», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил важность переформатирования работы государственного аппарата в свете конституционных изменений.

«Новые задачи, стоящие перед нашей страной, требуют нового качества государственного аппарата. Как неоднократно подчеркивал Президент страны, речь идёт о коренной трансформации модели государственного управления. Необходимо будет продолжить системную работу по повышению эффективности государственного управления», - сказал Маулен Ашимбаев.

В связи с этим в деятельности современного государственного служащего следующие качества должны быть определяющими, считает Спикер Палаты. Первое из них – открытость сознания и готовность к инновационным решениям.

«Современные государственные служащие должны ориентироваться на принцип – меньше бюрократизма, больше ориентированности на конечный результат. Часто у нас на госслужбе все спешат, все заняты, все усердно работают, но нет результата. Поэтому всё большую роль на государственной службе должен играть проектный подход с чёткими и осязаемыми результатами», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По его мнению, еще одно важное качество - это умение брать на себя ответственность. Это одно из наиболее уязвимых мест государственной службы на данном этапе, считает Председатель Сената. Многие государственные служащие избегают принятия решений и боятся ответственности, поэтому не решаются и волокитятся многие вопросы граждан и бизнеса. В связи с этим сейчас необходимо подумать над правовыми актами, защищающими государственных служащих, добавил он.

Также Маулен Ашимбаев отметил необходимость постоянного стремления к профессиональному росту и совершенствованию.

«Современные государственные управленцы должны обладать глубокими знаниями, критически мыслить, быстро принимать решения. Эффективно коммуницировать с коллегами, ясно и понятно объяснять людям проводимую политику. Всё это требует постоянной работы над собой и повышения своих компетенций. Требует постоянного поиска и стремления к новому. При этом очень важно, чтобы госслужащие обладали такими качествами, как честность и порядочность», - сказал Маулен Ашимбаев, пожелав выпускникам удачи и успехов в достижении поставленных целей.