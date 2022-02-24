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Новые задачи партии Nur Otan обсудили в Караганде

24 Февраля 2022 02:05
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Новые задачи партии Nur Otan обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек призвал нуротановцев чаще посещать трудовые коллективы. Глава региона также рассказал о дальнейших выборах сельских акимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Новые задачи партии Nur Otan обсудил политсовет областного филиала на внеочередном расширенном заседании. Перезагрузка работы стала целью встречи.

«Партия Nur Otan должна сыграть ведущую роль в построении Нового Казахстана. Перед нами поставлены новые задачи и требования по модернизации работы с народом. Караганда – промышленный регион. На крупных производственных объектах работают отраслевые филиалы Nur Otan. Горняки и металлурги, да и сами инженеры в руководящем составе, могут быть далеки от политики. Партийным активистам и нашим депутатам необходимо чаще бывать в трудовых коллективах и заниматься разъяснительной работой», – отметил Женис Касымбек.

«В этом году в области будут избраны 13 акимов сельских округов», - сообщил глава региона. По его мнению, от качества выборной кампании зависит авторитет партии.

Женис Касымбек обозначил ряд приоритетов. В их числе работа с молодёжью, решение социальных проблем жителей региона.

Политсовет также утвердил список делегатов на внеочередной, XXII съезд партии Nur Otan, который пройдёт 1 марта в Нур-Султане.


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#Карагандинская область   #Нур Отан  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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