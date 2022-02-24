Новые задачи партии Nur Otan обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек призвал нуротановцев чаще посещать трудовые коллективы. Глава региона также рассказал о дальнейших выборах сельских акимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новые задачи партии Nur Otan обсудил политсовет областного филиала на внеочередном расширенном заседании. Перезагрузка работы стала целью встречи.

«Партия Nur Otan должна сыграть ведущую роль в построении Нового Казахстана. Перед нами поставлены новые задачи и требования по модернизации работы с народом. Караганда – промышленный регион. На крупных производственных объектах работают отраслевые филиалы Nur Otan. Горняки и металлурги, да и сами инженеры в руководящем составе, могут быть далеки от политики. Партийным активистам и нашим депутатам необходимо чаще бывать в трудовых коллективах и заниматься разъяснительной работой», – отметил Женис Касымбек.

«В этом году в области будут избраны 13 акимов сельских округов», - сообщил глава региона. По его мнению, от качества выборной кампании зависит авторитет партии.

Женис Касымбек обозначил ряд приоритетов. В их числе работа с молодёжью, решение социальных проблем жителей региона.

Политсовет также утвердил список делегатов на внеочередной, XXII съезд партии Nur Otan, который пройдёт 1 марта в Нур-Султане.