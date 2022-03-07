Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Новые задачи партии «AMANAT» обсудили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Марта 2022, 22:49
Новые задачи партии «AMANAT» обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Модернизация в рядах первичных парторганизаций, создание на базе крупных первичек общественных приемных, и в целом – новый толчок в развитии политической партии «AMANAT». Об этих и других задачах говорили на заседании актива Атырауского областного филиала партии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Провёл заседание председатель областного филиала партии – аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Он напомнил, что на съезде по поручению председателя партии – Президента страны — была разработана программа модернизации и съезд принял решение об изменении устава партии, название правящей партии было изменено на «AMANAT» и утвержден логотип.

«Кроме того, в целях модернизации работы партии были определены несколько приоритетных направлений — повышение эффективности и децентрализация работы аппарата партии, активизация деятельности фракций в мажилисе и маслихатах. А также расширение инструментов внутрипартийных выборов и активное участие в выборах акимов. Все это отражает особую роль нашей партии в построении нового Казахстана», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Атырауского областного филиала партии «AMANAT» Арман Азаматов рассказал о новых проектах партии.

На заседании выступили заместитель руководителя депутатской фракции в областном маслихате Нуржан Ермуханов и делегат первого съезда партии, депутат областного маслихата Айжан Карабаева. Все выступающие отмечали, что ребрендинг и модернизация партии – веление времени.

«Основные направления модернизации – это улучшение взаимодействия между избирателями и партией, улучшение работы общественных советов, привлечение активных граждан, представителей гражданского сектора, общественных объединений. Это и совершенствование работы депутатских фракций. Ведь не секрет, что в некоторых районных филиалах, даже в областных, депутатские фракции зачастую слабо работают, и усиление депутатской фракции дает нам возможность контролировать исполнение предвыборной программы, каждого пункта», — говорит Арман Азаматов.


Атырауская область   Акимат   Политические партии   Политические реформы   Политика   Съезд партии Аманат   AMANAT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной