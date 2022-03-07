Новые задачи партии «AMANAT» обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Модернизация в рядах первичных парторганизаций, создание на базе крупных первичек общественных приемных, и в целом – новый толчок в развитии политической партии «AMANAT». Об этих и других задачах говорили на заседании актива Атырауского областного филиала партии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Провёл заседание председатель областного филиала партии – аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Он напомнил, что на съезде по поручению председателя партии – Президента страны — была разработана программа модернизации и съезд принял решение об изменении устава партии, название правящей партии было изменено на «AMANAT» и утвержден логотип.

«Кроме того, в целях модернизации работы партии были определены несколько приоритетных направлений — повышение эффективности и децентрализация работы аппарата партии, активизация деятельности фракций в мажилисе и маслихатах. А также расширение инструментов внутрипартийных выборов и активное участие в выборах акимов. Все это отражает особую роль нашей партии в построении нового Казахстана», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Атырауского областного филиала партии «AMANAT» Арман Азаматов рассказал о новых проектах партии.

На заседании выступили заместитель руководителя депутатской фракции в областном маслихате Нуржан Ермуханов и делегат первого съезда партии, депутат областного маслихата Айжан Карабаева. Все выступающие отмечали, что ребрендинг и модернизация партии – веление времени.

«Основные направления модернизации – это улучшение взаимодействия между избирателями и партией, улучшение работы общественных советов, привлечение активных граждан, представителей гражданского сектора, общественных объединений. Это и совершенствование работы депутатских фракций. Ведь не секрет, что в некоторых районных филиалах, даже в областных, депутатские фракции зачастую слабо работают, и усиление депутатской фракции дает нам возможность контролировать исполнение предвыборной программы, каждого пункта», — говорит Арман Азаматов.