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Новые яблоневые сады появятся в ряде регионов Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Марта 2021, 09:41
Новые яблоневые сады появятся в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день общее потребление яблок составляет 344,3 тысяч тонн, импорт составляет 144 тысяч тонн. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 6,6 тысяч га», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Закладку новых садов, по его словам, предлагается концентрировать в основных садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях и городе Шымкент.

«Ежегодная закладка садов будет в объеме в среднем 2 тысячи га, что с постепенным выходом на полное плодоношение позволит покрыть дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение», - заключил министр.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане.


Правительство РК   Промышленность   Минсельхоз   Экономика  
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