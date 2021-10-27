Новые возможности для самореализации молодёжи обсудили на форуме в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Караганды прошёл региональный молодёжный форум «Независимый Казахстан в четвёртом десятилетии». Карагандинцы поделились историями своего успеха и обсудили меры господдержки молодёжных инициатив и новые возможности для самореализации, а также говорили о достижениях страны за 30 лет независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие студенты вузов, волонтёры, предприниматели, рабочая молодёжь и ровесники независимости.

Форум организован управлением по вопросам молодёжной политики Карагандинской области. Модератором выступил его руководитель Биржан Алимжанов. Специальными гостями стали молодой аким Карагандинского сельского округа Абайского района Владислав Кирей, тележурналист и ровесник независимости Жанбота Рахметоллаулы, а также выпускница президентской программы «Болашақ» доктор PhD Лаура Жолдасова.

«Мне 26 лет. Я родился и вырос в простой семье. С детства активно участвовал во всех общественных мероприятиях. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «государственное и местное управление», затем магистратуру. Проходил учебную стажировку в Москве. Работал в Молодёжном ресурсном центре Абайского района, возглавил его. И вот в этом году решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах сельских акимов от партии Nur Otan. Я работаю на посту акима всего три месяца. Сейчас есть все возможности у молодёжи для развития и карьерного роста», – рассказал Владислав Кирей.

На форуме говорили о достижениях Казахстана, с которыми он войдёт в четвёртое десятилетие независимости. Строили планы на будущее. Спикеры также рассказали, как нашли своё призвание, достигли определённых высот в карьере и личностном развитии. Каждый на своём примере отметил, что успех любит трудолюбивых и упорных.

«Я выпускница Бристольского университета Великобритании. После его окончания работала заместителем декана в Высшей школе права КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева, сейчас заведую кафедрой юридического факультета КарУ имени Е. А. Букетова. Опираясь на собственный опыт, могу уверенно сказать, что, для того чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много учиться и трудиться», – отметила Лаура Жолдасова.

В завершение форума наградили 10 студентов – победителей конкурса бизнес-идей. Среди лучших проектов студия по отбеливанию зубов, шинный сервис, автоматизированный мини-цех по производству пиццы с использованием инновационных технологий, производства по выпуску устройств для беспроводной зарядки аккумуляторных батарей, пластиковых изделий, деревянной посуды и предметов обихода в национальном стиле.