Новые востребованные специальности откроют в колледжах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В колледжах Карагандинской области будут обучать рабочих по востребованным на рынке труда профессиям. Планируется открыть более десятка новых специальностей. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии отрасли в рамках исполнения поручений, поставленных Главой государства, она рассказала на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В сфере технического и профессионального образования продолжается работа по закрытию невостребованных специальностей и открытию новых. В этом году в связи с тем, что в Сарани заработал завод по производству автобусов и спецтехники и реализуется проект по выпуску автомобильных шин, на базе двух колледжей начнём подготовку по специальностям «Производство шин», «Резинотехническое производство», «Слесарное дело». Кроме того, в новом учебном году запланировано открытие ещё десяти перспективных специальностей», - доложила Гульсум Кожахметова.

В колледжах региона планируют обучать специалистов для тепличного хозяйства, возобновляемой энергетики, цифрового проектирования и моделирования в строительстве, монтажа и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.

Пятнадцать колледжей региона участвуют в проекте «Жас маман» по таким направлениям, как транспорт, сельское хозяйство, строительство, лёгкая промышленность, сервис и др. В его рамках создано семь центров компетенций. На базе одного из них планируется создать тренировочный лагерь. До конца года будет открыто ещё восемь таких центров.

Увеличится количество бизнес-инкубаторов для коммерциализации учебной деятельности колледжей. Также запланировано создание центров трудоустройства и карьеры на базе 39 колледжей.

Вместе с тем, Гульсум Кожахметова рассказала о планах в сфере дошкольного и среднего образования.

По её словам, будут открываться новые частные детские сады.

«В этом году мы особое внимание уделяем увеличению охвата детей ясельного возраста и детей с особыми образовательными потребностями. На этом акцентирует внимание Глава государства. Для привлечения частных инвестиций в развитие дошкольного образования мы привели в соответствие с методикой подушевого финансирования государственный заказ. В городе - 36,9 тыс. тенге на одного ребёнка, в селе - 37,2 тыс. тенге. Содержание детей с особыми потребностями обходится в 77 тыс. тенге», - отметила руководитель управления.

В прошлом году по области отремонтировали 81 детский сад. В этом году запланирован ремонт ещё восьми.

В регионе строится 13 объектов образования. В этом году начнётся строительство двух пристроек к школам в селе Агадырь Шетского района и Актубек Жанааркинского района.

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района планируется строительство пришкольного интерната. Идёт разработка проектно-сметной документации. В Караганде есть предложение по открытию новой частной школы.