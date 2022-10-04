Новые визовые правила вступили в силу в ОАЭ

АБУ-ДАБИ.КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты обновили миграционное законодательство, введя новые визовые правила для туристов, соискателей работы и желающих переселиться в страну, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

По результатам пересмотра иммиграционного законодательства Федеральное управление по вопросам идентификации, гражданства, таможенной и портовой безопасности (ICP) ОАЭ ввело новый пакет визовых правил, который коснется туристов, соискателей работы и тех, кто заинтересован в проживании в стране Персидского залива.

Новые правила вступили в силу в понедельник, 3 октября. Они подразумевают обновленные требования и правила для 15 типов виз, позволяющих посещать и проживать в ОАЭ. Среди них туристические въездные визы, «золотые» и «зеленые» виды на жительство, разрешения на въезд для водителей грузовиков через наземные порты, визы для граждан соседних стран, для работников круизных лайнеров и др.

Главными новшествами стали более длительные визы для туристов, продление срока проживания для профессионалов по «зеленой» визе и расширенная 10-летняя схема «золотой» визы, сообщает Gulf News.

Так, теперь туристы смогут находиться в Эмиратах в течение 60 дней, вместо 30, как это было ранее. В то же время пятилетняя многократная туристическая виза позволит посетителям оставаться в ОАЭ до 90 дней подряд. А виза для поиска работы позволит профессиональным работникам искать возможности трудоустройства в ОАЭ без спонсора или принимающей стороны.

«Зеленая» виза

«Зеленые» визы выдаются на пять лет и предназначены для квалифицированных рабочих, фрилансеров и самозанятых, они предоставляют пятилетний вид на жительство при соблюдении определенных критериев.

Данная виза позволит иностранцам спонсировать себя без какой-либо помощи со стороны граждан ОАЭ или их работодателей.

Владельцы «зеленой» визы теперь могут сами спонсировать членов своей семьи (супруга, детей и родственников первой степени родства) на время их пребывания.

Если срок действия разрешения для владельца «зеленой» визы истекает, ему будет предоставлен период до шести месяцев для его продления.

Виза для поиска работы

ОАЭ также ввели визу для изучения возможностей трудоустройства и еще одну визу для изучения инвестиционных и деловых возможностей без необходимости поиска спонсора или принимающей стороны, как это требовалось ранее.

«Золотая» виза

Расширенная «золотая» виза разрешает 10-летнее проживание в стране ее обладателям, в том числе виза остается действительной независимо от того, сколько времени владелец проводит за пределами ОАЭ. Право на получение «золотой» визы будут иметь инвесторы, предприниматели и люди с исключительными способностями.

Обладатели «золотой» визы также могут самостоятельно выступать спонсорами членам своей семьи и детям. Члены семьи владельца «золотой» визы также могут оставаться в ОАЭ после смерти владельца до тех пор, пока виза остается в силе.

Владельцы «золотой» визы также получат преимущество в виде 100-процентного владения своим бизнесом.

По новым правилам, «золотая» виза теперь будет оставаться в силе независимо от времени, которое владелец проводит за пределами ОАЭ.

Одним из преимуществ новой визовой системы стала возможность въезжать в страну с различными целями с гибкими периодами посещения и простым продлением на срок до одного года без требования спонсора, что позволяет посетителям и соискателям работы реализовать свои амбиции.

Как утверждают власти ОАЭ, внедренные правила направлены на охват всех категорий инвесторов, предпринимателей, ученых, специалистов, успешных студентов и выпускников, гуманитарных, передовых работников и квалифицированных рабочих во всех областях, в дополнение к упорядочению процедур.

Генеральный директор ICP генерал-майор Сухейл Саид аль-Хайли заявил, что условия и правила выдачи виз были подготовлены на основе анализа и оценок различных компетентных органов ОАЭ федерального и местного уровня.

«Новые визовые правила будут способствовать развитию государства, привлекая предпринимателей, талантов и профессионалов, выдающихся выпускников и студентов, предлагая им благоприятную среду для работы и жизни», - подчеркнул аль-Хайли.

Фото: zavarnik.biz