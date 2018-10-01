Новые виды вредителей продолжают атаковать алматинские деревья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему листья некоторых деревьев в Алматы желтые уже в августе, идет ли борьба с вредителями, и все ли деревья поливают, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Вот так выглядят листья каштанов возле главного Ботанического сада в Алматы. Деревья готовы быть зелеными, но листья неравномерно желтеют и скукоживаются уже в августе, а то и раньше - деревья попросту усыхают, из-за чего повреждается крона. Та же печальная участь постигла каштаны и дубы в других районах города.

По информации ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений» в Алматы в последние годы начали наблюдаться новые инвазионные виды вредителей - дубовый минирующий пилильщик и каштановая минирующая моль, которые поражают дубы и каштаны.

Сколько деревьев поразили вредители, в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ответить не смогли - в последний раз анализ существующего состояния зеленого фонда проводили в 2017 году.

«В этом году в рамках госзаказа проводится инвентаризация зеленого фонда города Алматы Подрядные организации - ТОО «Эко Алматы» (по Ауэзовскому, Алмалинскому, Жетысускому и Турксибскому районам) и ТОО «Казгипроорманшар-KZ» (по Медеускому и Бостандыкскому районам). Будет актуализирована база данных зеленых насаждений города Алматы, основанная на данных инвентаризации, проведенной в 2006-2010 годы и в 2016 году, на присоединенных территориях. В составе таксаторов имеются специалисты лесного хозяйства. При проведении инвентаризации проводится также лесопатологическое обследование на наличие вредителей и болезней. Ожидаемое окончание работ - к концу текущего года», - ответил заместитель руководителя управления Айдын Темешев.

Администраторами работ по содержанию зеленых насаждений, в том числе проведению химической и биологической обработки от вредителей, являются аппараты акимов районов. Но государственным монополистом в сфере локализации и ликвидации очагов распространения карантинных объектов, фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции является РГП на ПХВ «Фитосанитария» комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

В 2017 году Институт ботаники и фитоинтродукции на основании накопленного опыта в зеленом строительстве, с учетом изменений, произошедших в экологии города, разработал новый ассортимент древесных растений для озеленения Алматы, который используется управлением при планировании озеленения.

Параллельно с обновлением базы данных идет посадка новых саженцев. Некоторые из них пополняют число сухих деревьев.

«Согласно нормам, порядка 10-15% саженцев не приживаются и нуждаются в сносе. Управление осуществляет мониторинг приживаемости посадок и в случае гибели саженцев требует их восстановления. В этом году планируется посадка порядка 28 тыс новых саженцев. В весенний период высажено 7,5 тыс саженцев. Осенние посадки начаты и будут продолжены до конца года», - сообщил Айдын Темешев.

Ситуация с поливом в городе в целом стабильная, уверяют в управлении. По данным ведомства, протяженность арычной сети в городе составляет более 1200 км. Она выполняет функции не только по сбору талых и ливневых вод, но и используется в целях орошения зеленых насаждений. Но арычная сеть имеется не на всей территории города. Там, где отсутствует возможность полива из арыков, производится организация поливочной системы с забором воды из установленных емкостей (в основном, в парках и скверах). Применяют современные методы полива через распылители.

Еще в прошлом году в рамках госзаказа управлением разработана концепция озеленения города Алматы. Проведен анализ существующего состояния зеленого фонда, нормативной базы, выработаны рекомендации по содержанию и развитию зеленого фонда города. По самым свежим на сегодняшний день данным (имеются только за 2016 год), из более чем 1,5 млн деревьев в Алматы 23 тыс - перестойные (старые), молодняки - более 900 тыс.

Скорое наступление холодов завершит сезон вредителей, они вместе со своими жертвами - деревьями - отправятся в зимнюю спячку. Что принесет новый теплый сезон, станет известно совсем скоро.