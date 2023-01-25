Новые виды надбавок введут для тренеров-преподавателей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов поделился планами по введению надбавок тренерам-преподавателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируем ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании коллегии Минкультуры.

Министр поручил проработать до конца года предложения с заинтересованными государственными органами по мерам социальной поддержки работников отрасли.

Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта. Изменения коснутся и квалификационных требований к тренерам.