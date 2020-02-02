Новые ветровые комплексы появятся в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые ветровые комплексы и другие социально-значимые объекты появятся в Аршалынском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

47 млрд тенге инвестировано в экономику Аршалынского района в рамках строительства первого комплекса ветрового парка ТОО «ЦАТЭК Green Energy». С сентября 2019 года начат 2 этап строительства, который будет реализован в августе 2020 года. ТОО «BOREY ENERGO» на 2020-2021 годы запланировано строительство еще одного ветрового парка. В рамках программы развития территорий на 2016-2020 годы запланированы строительство туристической базы отдыха на озере Большая Сараба мусоро-перерабатывающего комплекса в сельском округе Жибек жолы на общую сумму 12,3 млрд тенге. Об этом сообщил представителям СМИ на брифинге аким региона Талгат Муханбеджанов.

Аким региона также поделился планами на наступивший 2020 год.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства запланированы к реализации ряд проектов. Это строительство инженерно-коммуникационных сетей на сумму 1,7 млн тенге (переходящий проект) и реконструкция подстанции «Новоалександровка», - оба проекта в ауле Жибек жолы. Будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Аршалы. Намечено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электропередач, водопроводные сети, дорога) в селе Жалтырколь. На эти, а также другие социально-значимые вопросы для улучшения жизни населения выделено 67,5 млн тенге», - резюмировал он.