Новые вертолеты Airbus собрали на отечественном заводе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках новых проектов и развития гражданского производства в национальной компании «Казахстан Инжиниринг» на заводе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» собраны и переданы заказчикам вертолеты H145 и H125. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новый вертолет H145 Airbus Helicopters был передан Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Модель этого типа входит в семейство двухдвигательных вертолетов Airbus.

«Качество винтокрылой техники соответствует действующим стандартам мировых компаний-производителей, а также нормам летной годности Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Благодаря 5-лопастному несущему винту у H145 были существенно снижены вибрации в полете, что позволило отказаться от активной системы виброгашения. В результате полезная нагрузка была увеличена на 150 кг. Вертолет является самым тяговооруженным в своем классе», - отметил председатель правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржан Абдрахманов.

На сегодня авиапарк МЧС представлен воздушными судами отечественного и зарубежного производства, в числе которых вертолеты семейства H145 и H130. Кроме того, состоялась передача нового вертолета Н125 авиакомпании ТОО Dala Air. Модель этого типа является частью стратегического плана развития авиационных услуг заказчика.

Задействование вертолетов H145 и H125 планируется на поисково-спасательные работы, полеты для оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий, подсчет животного мира, авиационные работы по охране и защите лесного фонда. Судна неприхотливы в эксплуатации, в связи с чем подходят для суровых климатических и географических условий Казахстана, а также адаптированы к полетам в высокогорной местности и в условиях жаркого климата.

Для эффективного управления новыми вертолетами летный и технический составы авиационных подразделений прошли теоретическое и практическое переобучение.

Приобретение воздушных судов казахстанского производства является важнейшим фактором развития авиационной промышленности страны. На предприятии работают квалифицированные инженеры, имеются высокие компетенции по обслуживанию и ремонту вертолетов.

Напомним, что ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» является единственным предприятием на территории СНГ по сборке и техническому обслуживанию вертолетов Airbus и совместным предприятием АО «НК «Казахстан инжиниринг» и «Airbus Helicopters».