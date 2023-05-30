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Новые велодорожки появятся в трех областях Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Мая 2023, 15:41
Новые велодорожки появятся в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поделился планами Правительства по обустройству населенных пунктов велодорожками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местными исполнительными органами проведена ревизия существующей вело-инфраструктуры, по итогам которой установлено, что на сегодняшний день специализированной инфраструктурой, предназначенной для движения электросамокатов (велодорожками и велополосами) обустроены г. Астана (70 км), г. Алматы (80,4 км), а также населенные пункты Туркестанской (105 км), Атырауской (24,2 км)», - написал Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос по разработке проектно-сметной документации строительства вело-инфраструктуры в Актюбинской (52 км), Атырауской (34,7 км) и Павлодарской областях (40 км), в том числе до конца года в г. Алматы планируется завершить разработку ПСД (30,9 км).


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