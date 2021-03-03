Новые услуги появились на портале Электронной биржи труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На портале Электронной биржи труда появились новые услуги. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ресурсе запущены новые сервисы, предоставляющие услуги центров занятости. Для жителей областных центров, городов областного, республиканского значения и столицы предоставлена возможность в режиме онлайн оказания таких услуг, как регистрация лиц, ищущих работу, и безработных, направление на рабочие места, субсидируемые государством (социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика), содействие в добровольном переселении», - сообщил Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

По его словам, активно используется Единая система учета трудовых договоров (e-HR), в которой работодатели регистрируют трудовые договоры.

«Благодаря этому упрощается трудоустройство и повышается прозрачность, ведется мониторинг соблюдения трудовых прав граждан, автоматизируется кадровое делопроизводство. Система способна сформировать электронное личное дело и спрогнозировать потребности в трудовых ресурсах. На сегодня зарегистрировано уже 3,9 млн договоров, а также подключены 150 тысяч организаций, что составляет 70% от всех работающих. В текущем году перед нами стоит задача по регистрации не менее 85% трудовых договоров», – добавил спикер.

В завершение своего выступления он сообщил, что рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» МТСЗН РК ведется автоматизация процесса подтверждения социального статуса граждан и внедрение цифровых документов, как альтернативы бумажным.

«В 2020 году совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в мобильное приложение «eGov mobile» выведены цифровые документы «удостоверение пенсионера», «удостоверение кандаса», «социальный ID» (обобщенный документ по всем имеющимся статусам гражданина). В этом году будут оцифрованы документы члена многодетной семьи, удостоверения лиц с инвалидностью, получателя адресной социальной помощи, безработного», – заключил Е. Оспанов.