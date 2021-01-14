Новые услуги для людей с особыми потребностями доступны на eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 новых услуг для людей с особыми потребностями, которые ранее оказывались исключительно в службах занятости и социальных программ местных исполнительных органов, переведены в онлайн-формат и доступны на портале Электронного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

Теперь помимо 18 уже действующих онлайн услуг, стали доступны еще шесть: предоставление специалиста жестового языка, предоставление индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, сурдо-тифлотехнические средства, обязательные гигиенические средства, предоставление кресел-колясок и протезно-ортопедической помощи.

«Реализация этих услуг является для нас одной из приоритетных. Наша задача сделать так, чтобы казахстанцы с особыми потребностями могли получать все необходимые государственные услуги, не выходя из дома. Мы понимаем большую ответственность и совместно с Министерством труда примем все необходимые меры со своей стороны для улучшения предоставления подобных сервисов», – отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Чтобы подать заявку на предоставление услуг на портале необходимо выбрать соответствующую услугу, полагающиеся технические средства реабилитации, поставщика услуг, с учетом своих потребностей и отслеживать статус заявки до полного исполнения индивидуальной программы реабилитации. Стоит отметить, что заказывая данные услуги, можно выбрать доставку на дом и курьеры Казпочты доставят все необходимое.

Кроме того, в мобильном приложении eGov mobile стало доступно 2 цифровых документа, реализованных совместно с Министерством труда и соцзащиты – это удостоверение пенсионера и удостоверение кандаса. Теперь казахстанцы, скачавшие приложение, могут пользоваться цифровыми копиями 12 своих документов.



