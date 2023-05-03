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Новые условия льготного автокредитования пообещали озвучить до 15 мая

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Мая 2023, 11:10
Новые условия льготного автокредитования пообещали озвучить до 15 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев объяснил выбор размера процентной ставки льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь это связано с дальнейшим совершенствованием программы. У нас сейчас базовая ставка Нацбанка 16%, при таком раскладе 4% автокредитования – это хорошая процентная ставка. Поэтому эта программа достаточно успешная, и мы идем в сторону ее совершенствования», - сказал Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса.

Он напомнил, что одним из требований был в том числе первоначальный взнос.

По словам министра, окончательные условия программы будут озвучены до 15 мая.

«Все имеют право участвовать, и это необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, чтобы те, кто получают зарплату выше определенной суммы, не смогли участвовать в программе. Мы смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим», - добавил глава Мининдустрии.


Мажилис   Экономика   Транспорт   Общество   МИИР РК  
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