Новые условия льготного автокредитования пообещали озвучить до 15 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев объяснил выбор размера процентной ставки льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь это связано с дальнейшим совершенствованием программы. У нас сейчас базовая ставка Нацбанка 16%, при таком раскладе 4% автокредитования – это хорошая процентная ставка. Поэтому эта программа достаточно успешная, и мы идем в сторону ее совершенствования», - сказал Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса.

Он напомнил, что одним из требований был в том числе первоначальный взнос.

По словам министра, окончательные условия программы будут озвучены до 15 мая.

«Все имеют право участвовать, и это необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, чтобы те, кто получают зарплату выше определенной суммы, не смогли участвовать в программе. Мы смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим», - добавил глава Мининдустрии.