Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые условия льготного автокредитования объявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля будет направлено 100 млрд тенге. Это из средств, находящихся в остатках на счетах АО «Жасыл даму».

«Условия будут следующие: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос, срок – 7 лет. В отличие от нынешней льготной программы, где 20% первоначальный взнос и 4% годовых. Понятно, что сегмент – это недорогие автомобили, для наибольшего охвата. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести новый автомобиль по доступной цене и доступным кредитным ресурсам», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».