Новые условия диктуют новые вызовы – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поделилась своим мнением о качестве отечественного контента в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, прогнозировать очень сложно, потому что, как вы видите, даже борьба с пандемией носит волнообразный характер – вроде бы мы стабилизировали ситуацию, но в разных регионах страны ситуация разная. Здесь очень важно, чтобы все мы работали очень тесно и взаимосвязано. Пандемия показала, как государство и СМИ важны друг для друга. Рекламодатели ушли, печатные издания имели сложности с доставкой и с продажей, естественно, у них упал тираж. Многие СМИ были вынуждены просто закрыться, в этих условиях министерство проделало большую работу в части поддержки СМИ», - сказала Аида Балаева, беседуя с журналистами в рамках Astana Media Week.

По ее словам, очень сложно прогнозировать, что будет через месяц или через год.

«Поэтому наша задача, как уполномоченного органа, не только работать, но и оказывать поддержку в развитии СМИ. Новые условия диктуют новые вызовы, чтобы СМИ всегда совершенствовались. Мы видим, насколько сегодня стал интересным контент, появилась мультимедийна продукция. Ежедневно и ежечасно идет борьба за зрителей, поэтому каждый работает над качеством контента», - отметила министр.

«Я считаю, что в этих условиях наши СМИ показывают свой высокий профессионализм и конкурентные способности. Я желаю, чтобы они никогда не теряли свою аудиторию, своих зрителей, и всегда делились хорошими, интересными материалами, чтобы мы всегда могли их оценивать в рамках конкурсов, которые проходят при МИОР», - заключила А. Балаева.