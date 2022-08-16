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Новые учебные программы в пилотном режиме запустят в восьми вузах с сентября
16 Августа 2022 12:14

Новые учебные программы в пилотном режиме запустят в восьми вузах с сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о запланированных новшествах в вузах с нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения рынка труда специалистами-практиками на уровне высшего образования и их мобильной подготовки вводится прикладной бакалавриат. С сентября этого года в пилотном режиме будут запущены новые программы на базе восьми вузов. Также на базе четырех вузов в пилотном режиме планируется внедрение новой модели оценивания обучающихся, учитывающей социальную и исследовательскую активность студентов – интегрального GPA», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, вузами заканчивается работа по обеспечению готовности к академическому процессу. Это учебно-методическое обеспечение образовательных программ, утверждение расписания, определение педагогической нагрузки, обеспечение повышения квалификации ППС и т.д.

«Также хочу отметить, что 24-25 августа 2022 года в городе Нур-Султане состоится Форум науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана», где будут обсуждены ключевые тренды современного образования, определены направления развития системы высшего образования и науки в соответствии с новыми вызовами. В рамках Форума будут организованы форсайт-сессии и ряд семинаров», - добавил министр.


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