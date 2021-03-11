Новые учебные программы будут апробировать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подготовке к переходу на 12-летнее образование рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем образовании предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение. По поручению Главы государства особое внимание будет уделено таким приоритетным предметам, как математика, языки и информатика. Для улучшения качества учебников впервые будут предусмотрены экспертиза и апробация типовых учебных программ», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Также, по его словам, будут утверждены единые требования к структуре и содержанию учебников.

«Будут организованы курсы повышения квалификации экспертов, сформирована база экспертов. Продолжится реализация мер по восстановлению знаний с упором на учащихся с низким уровнем успеваемости. Продолжится работа по развитию одаренных детей», - отметил министр.

«Для предоставления широкой возможности в получении дополнительного образования планируется размещение госзаказа на дополнительное образование. Размещение госзаказа будет проходить на конкурсной основе и в частных организациях. До 2025 года во всех школах будут созданы условия для занятия спортом», - добавил глава МОН.