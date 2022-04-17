Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Новые туристические направления откроются в трех новых областях РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Апреля 2022, 17:33
Новые туристические направления откроются в трех новых областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В создаваемых Абайской, Улытауской и Жетысуской областях произойдут новшества по туристическим направлениям. Об этом сообщил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил о том, что в стране появятся три новые области. Сегодня активно ведется процесс создания Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. В связи с образованием новых областей произойдут новшества по туристическим направлениям. Как вы знаете, Абайская и Улытауская области богаты на историко-культурные туристические объекты. Живописна также природа Жетысуского края. Привлекательным для туристов здесь станет Жасылколь», - отметил Талгат Аманбаев.

По словам спикера, в текущем году также традиционные курортные регионы пользуются спросом среди туристов. Среди них Мангыстауская, Туркестанская области, горный кластер Алматы, Боровое и Алаколь.


Туризм   Общество   Послание Президента РК-2022   Абайская область   Жетысуская область   Улытауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора