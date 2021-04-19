Новые требования по подготовке кадров планируют предъявить казахстанским вузам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе относительно обеспечения качества подготовки кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения качества образования на сегодняшний день принимаются меры по совершенствованию квалификационных требований к вузам. Разработан соответствующий проект приказа, которым предусмотрены отдельные требования, учитывающие специфику направлений подготовки. К примеру, в новом проекте квалификационных требований, предъявляемых к организациям образования предусмотрены отдельные требования для направлений «Право», «Архитектура и строительство», «Здравоохранение», «Бизнес и управление» (для образовательных программ в сфере учета и аудита, финансов) и др., которые будут учитывать специфику подготовки кадров», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он привел примеры.

«Так, для направления подготовки кадров «Педагогические науки» включено обязательное требование о наличии договоров с организациями образования по дуальному обучению. Для направления «Архитектура и строительство» предлагается введение требования о наличии в ОВПО специализированных программных комплексов, реализующих технологию информационного моделирования и др. Также с 2022 года проектом предусматривается введение требований к преподавателям, осуществляющих подготовку кадров по программам послевузовского образования», - заключил Е. Тугжанов.

Ранее зампремьера рассказал о механизме руководства некоммерческими холдингами в сфере образования.