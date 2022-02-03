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Новые требования к ведению малого бизнеса обсудили в Атырау

3 Февраля 2022 02:00
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Новые требования к ведению малого бизнеса обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О мерах по обеспечению стабильности цен в продуктовых магазинах шел разговор в Атырау. Участники встречи, а это представители госорганов и владельцы продуктовых магазинов, обсудили новые требования к условиям ведения бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«В Казахстане стартовал пилотный проект по внедрению сопроводительных накладных на товары, которые оформляются в электронной форме в модуле «Виртуальный склад». Эта мера должна обеспечить сквозную прослеживаемость оборота товаров в рамках Евразийского экономического союза. Это новшество вызвало непонимание со стороны владельцев магазинов и минимаркетов во дворах многоэтажных домов, поэтому мы и решили провести эту встречу между государственными органами и представителями бизнеса», - сообщил исполнительный директор Союза предпринимателей и работодателей Атырауской области Рафхат Бозбалиев.

По словам предпринимателей, введенные новшества, прежде всего, создадут немало трудностей для малого бизнеса, а также могут привести к удорожанию продуктов питания, закрытию небольших «магазинов у дома».
Как рассказала владелица магазина Ляззат Досмагамбетова, в продовольственных точках некому вести учет, так как продавцы проводят по 16 часов в сутки на ногах, а нанимать для этого другого человека – нет возможности.
«Мы физически не успеем, если введут виртуальный склад, электронные счета-фактуры. Так как еле успеваем обслуживать клиентов, мы их не можем задерживать по 15 минут. К тому же, у многих из нас нет специальных знаний в этой области. А нанимать бухгалтера за 300 тысяч с нашим мелким бизнесом невозможно», - сказала Ляззат Досмагамбетова.
Также для выявления нелегальной алкогольной продукции было разработано приложение «Wipon Pro», которое торговцы должны устанавливать в обязательном порядке. По словам владельцев магазинов, это пустая трата денег и времени.
«За это приложение мы в год должны платить 8 тысяч тенге. Некоторые марки он не считывает, из-за чего цифры нам приходится вводить вручную. Так что от этой программы нет никакой пользы», - говорят предприниматели.
По мнению владельца минимаркета Азамата Макке, 15% доходов, которые поступают от продажи товаров, не покрывают в полной мере расходы за комуслуги, банковские проценты, налоги и зарплату сотрудников.
«Только за вывоз мусора из контейнера, который мы установили сами, платим 60 тысяч тенге в месяц, плюс нужно платить за свет, газ, воду, налоги, зарплату сотрудникам, аренду помещения. За оплату банковской картой или QR-кодом банк удерживает с нас до 3%. За снятие денег с карты удерживает еще 1%. В итоге около 400 тысяч тенге в месяц мы отдаем банкам. Если введут еще сопроводительные накладные документы на товары, которые оформляются в электронной форме в модуле «Виртуальный склад», это ударит по малому бизнесу. А в итоге приведёт к повышению цен на продукты», - считает Азамат Макке.
Главная цель встречи, говорят владельцы продуктовых магазинов, чтобы их проблемы услышали в Правительстве.
Присутствовавшие на встрече представители городского отдела предпринимательства, департамента государственных доходов пообещали оказать содействие в решении проблем предпринимателей и донести предложения до столицы.


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#Бизнес   #Атырауская область   #Экономика  
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Автор:

Виктор Сутягин

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